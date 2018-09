VIDEO za 18+: Šala z ropom na domu je šla predaleč

To so posledice hude nesreče: udeležena tri vozila, sedem oseb poškodovanih

RAVNE NA KOROŠKEM – Ob 15.27 se je na Koroški cesti zgodila prometna nesreča z udeležbo treh osebnih vozil, v kateri se je poškodovalo sedem oseb. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so jih prepeljali v slovenjgraško bolnišnico. Poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom rešili