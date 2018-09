VIDEO: Ukradla ji je moža, napad je bil brutalen

Strasti v resničnostnih šovih se lahko hitro razgrejejo, še posebej, če so vključeni dve ženski in moški. Ruse je šokiralo dogajanje v resničnostnem šovu Dom 2, ko je med prenosom v živo tekmovalka Tatjana večkrat brcnila sotekmovalko Petro, ko je bila ta na tleh.



Tatjana naj bi Petro napadla, ker je bila ta na romantični večerji z njenim možem Valerijem, prav tako tekmovalcem v šovu. Ko so ostali tekmovalci slišali krike, so ženski ločili, a je 25-letna Tatjana še naprej poskušala fizično obračunati s 24-letno ljubezensko tekmico. Napad je bil tako brutalen, da so kamere za nekaj časa pokazale nekaj drugega. Na koncu je 29-letni Valerij zgrabil ženo in jo odrinil.



Posnetek pretepa si je na spletu ogledalo že več kot milijon ljudi.



Tatjana in Valerij imata skupaj otroka, a naj bi bila tik pred ločitvijo, potem ko so Valerija zasačili med poljubljanjem s Petro.