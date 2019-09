VIDEO: Turisti šokirali: slekli so se do golega in pokazali »premoženje«

ZADAR – Skupini angleških turistov je bilo med torkovim sprehodom po Zadru očitno zelo vroče, saj so se odločili za skok v morje pred enim izmed lokalov. Skupina dobro razpoloženih gostov se je zabavala, ko so se povsem goli vrgli v morje in odplavali do sredine pomola na plaži, pri tem pa brez sramu razkazovali svoje »premoženje«.Angleži so jo odnesli bolje od treh mladih turistov, ki so jih sredi avgusta odpeljali na policijsko postajo, ker so se sončili povsem goli. Meščani so jih prijavili, proti njim pa je bila vložen obdolžilni predlog zaradi žaljenja in omalovaževanja moralnih čustev, pišejo hrvaški mediji.