VIDEO: Tresli so se od strahu, poglejte, zakaj

BRAZILIJA – Nekateri se pač bojijo psov, še zlasti velikih in napadalnih. Čeprav je večina kosmatincev prijazna in prijateljska, jim mnogi težko zaupajo. Tako se je zgodilo tudi v nekem lokalu v Braziliji, kjer so varnostne kamere posnele precej smešen prizor, kako so se delavci umikali pitbulu, ki je naenkrat vkorakal v notranjost.



Resda pitbul velja za precej agresivno in nepredvidljivo pasmo, toda ta štirinožec je le radovedno vohljal naokrog, delavci pa so se ga tako bali, da so pred njim skočili kar na pult.



Vse skupaj je posnela varnostna kamera, posnetek paničnega strahu delavcev pa je postal prava uspešnica na družbenih omrežjih.