VIDEO: To kar se dogaja s telesom hobotnice med ‘spanjem‘ je noro

Posnetek hobotnice med 'dremanjem' je navdušila spletne uporabnike in le nekaj dni po objavi na Youtubu zbrala več kot 1,3 milijona ogledov, pišejo tuji mediji.Hobotnico so prikazali med dokumentarnim filmom »Octopus: Making Contact«. Raziskovalci so jo poimenovaliPosneli so jo med mirovanjem v akvariju, kako je njeno telo spreminjalo barvo. Biologmeni, da bi spreminjanje barve lahko povezovali s sanjami.»Če sanja, je to dramatičen trenutek. V kratkem bi lahko začeli pripovedovati, kako menja barvo in začeli pripovedovati njene sanje. Če vidi raka, se nekoliko obarva in nato postane povsem temna - tako se obarva tudi, ko zapusti morsko dno, je povedal Scheel v dokumentarnem filmu.»To je kamuflaža. Kot da bi pravkar ujela raka in zdaj ga želi v miru pojesti, ne da bi je kdo pri tem videl,« meni biolog in dodaja: »Tega med spanjem živali ponavadi ne vidimo, zato je ta posnetek toliko bolj fascinanten.«