Minulo nedeljo se je v češkem mestecu Beroun odvijala nogometna tekma, ki je tamkajšnij prebivalci zagotovo še dolgo ne bodo pozabili – pa ne zaradi napete igre, temveč pijanega pomožnega sodnika. Ta je očitno pred začetkom tekme pregloboko pogledal v kozarec, saj ga je med igro vidno zanašalo ob in po igrišču, v nekem trenutku je celo padel. Na njegovo žalost so navijači njegove »podvige« posneli in objavili na spletu.