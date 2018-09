VIDEO: Rešilec obtičal na zelenici, poglejte, kaj so storili nogometaši

RIO DE JANEIRO – Tragikomični pripetljaj se je zgodil na tekmi brazilskega nogometnega prvenstva med moštvoma Flamengo in Vasco da Gama. Ko se je poškodoval, je na zelenico pripeljalo reševalno vozilo. Nogometaša domačega kluba so naložili in nameravali odpeljati, toda ...Rešilec je obtičal. Voznik nikakor ni mogel zagnati motorja, zato so na pomoč priskočili kar nogometaši. Pozabili so na rivalstvo in s skupnimi močmi potiskali vozilo z zelenice.Več kot 50.000 navijačev na stadionu je glasno pozdravilo njihovo potezo, nato pa se je motor le zagnal in nogometaši so lahko nadaljevali tekmo. Silvo so srečno prepeljali v bolnišnico, kjer so tudi ugotovili, da nima hujših poškodb.Nogometaši po tekmi niso bili najbolj zadovoljni zaradi neljubega dogodka. »Prvič se je zgodilo kaj takega. To so prizori za pozabo. Najprej sem mislil, da se voznik šali, ko nas je prosil za pomoč. Malo smo ga potisnili, potem pa je avto vendarle speljal,« je povedal branilec