Na stotine bankovcev je zletelo iz blindiranega avtomobila na avtocesti v New Jerseyju. Na posnetku se vidi moža v uniformi, kako teče po avtocesti in pobira bankovce. Ustavili so tudi mimovozeči in nabirali denar. »Ljudje so znoreli, ko so videli denar. Zapuščali so avtomobile in malo jih je brigalo za varnost. Samo denar jih je zanimal,« pišejo ameriški mediji.Nekateri so se po objavi posnetka pošalili, da je Božiček prispel nekoliko prehitro.