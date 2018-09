VIDEO: Prihaja sodni dan? Prerokba se je uresničila

Inštitut v Jeruzalemu, posvečen svetemu templju, je dokazal, da je popolnoma rdeči teliček prišel na svet. V Sveti deželi je to prvo tako rojstvo v zadnjih 2000 letih. Gre za zelo pomemben element svetopisemske prerokbe in na inštitutu menijo, da je to znak za drugi prihod Jezusa Kristusa, kar pomeni napoved sodnega dne.Če sodimo po hebrejski Bibliji, bi to pomenilo, da se bodo Judje po 2000 letih končno vrnili v domovino Izrael, sveti tempelj bo obnovljen, milijarde ljudi bodo izginile z zemlje v naslednjih sedmih letih predvsem zaradi naravnih nesreč. A to še ni vse. Antikrist bo vstal in zavladal svetu, začela se bo bitka za t. i. Armageddon. Takrat se bo vrnil Jezus, da bi uničil Satana in nato predsedoval dnevu sodbe.Omenimo še, da je popolna rdeča telica iz Izraela vseskozi pod budnim očesom strokovnjakov, ki spremljajo njeno rast in razvoj, da se bodo prepričali, da bo zadostila vsem pogojev, ki so navedeni v Svetem pismu. Rabin, direktor omenjenega zavoda, meni, da je prišel čas za izgradnjo tretjega tempelj, v katerem bi se vsi kristjani, živi in mrtvi, pridružili novemu vstajenju Jezusa Kristusa, medtem ko bodo neverniki dobili zasluženo kazen, še piše OddityCentral.No, ja ...