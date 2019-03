VIDEO: Pogoltnil ga je kit, zdaj je opisal svojo izkušnjo

Vas je kdaj zanimalo, kaj bi se zgodilo, če bi vas pojedel kit?iz Južne Afrike se je zgodilo prav to. Grozljivo izkušnjo je preživel in opisal, kako mu je uspelo uiti.Schimpf (51) se je še z dvema kolegoma potapljal, ko ga je pomotoma pogoltnil kit, težek približno 30 ton in dolg 16 metrov. S kolegoma je poskušal narediti čim boljši posnetek jate sardel, ko se je naenkrat znašel v temi in ga je potegnilo v kitova usta. Kot izkušen morski okoljevarstvenik je takoj vedel, kaj se dogaja.»Ni bilo časa za strah ali kakšna čustva. Takoj sem vedel, kaj se dogaja. Vedel sem, da me je pojedel kit, in sem instinktivno zadrževal dih, saj sem predvideval, da se bo potopil in me nato izpljunil nekje v globini Indijskega ocena,« je povedal po nevsakdanji izkušnji. »Začutil sem velikanski pritisk okoli svojega pasu. Takrat je verjetno kit spoznal svojo napako. Ko se je postavil na bok, je malo odprl usta in me izpustil iz ust skupaj s, tako se je zdelo, tono vode, medtem pa je pogoltnil vse ribe v svojem grlu,« je še povedal.Schimpf je v ustih kita preživel le približno 1,8 sekunde. Trenutek, ko ga je pogoltnil kit, so ujele kamere: