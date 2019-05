VIDEO: Ogabno! V fitnesu jo je gledal, kako dela počepe, in se dotikal po ...

Za zdravje in lepo postavo moramo garati. Neka ženska je tako krepila svoje mišice, pri tem pa se ni zavedala, da jo nekdo požira z očmi. Pa če bi jo samo gledal, ne bi bilo nič narobe ...Posnetek, ki se je pojavil na spletnih omrežjih, prikazuje moškega, ki se v fitnesu dotika svojega mednožja. Vzburila ga je ženska, ki je delala počepe, on pa se je odločil stvar vzeti v svoje roke. Neka druga obiskovalka je opazila, kaj počne, ga posnela in poskrbela, da je posnetek postal hipna spletna uspešnicaPo objavi so samozadovoljevalcu prepovedali vstop v fitnes v južnoafriškem kraju Stellenbosch.