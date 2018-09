VIDEO: Novinarju se smeji ves svet. Je pretiraval?

Po spletu je zakrožil videoposnetek novinarja, ki se mu smejejo praktično vsi. Reporter, ki sicer poroča za The Weather Channel, je želel doživeto prikazati, kako močan je orkan Florence. Premikalo ga je sem in tja in videti je bilo, da ga bo vsak čas odpihnilo. Njegovo dramatično točko pa sta pokvarila moška v ozadju, ki sta se sproščeno in brez težav sprehajala za njegovim hrbtom.Ali sta bila sprehajalca veliko težja in trpežna ali pa je reporter malce pretiraval pri prikazu dejanskega stanja? Presodite sami.