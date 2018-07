VIDEO: Nastavila mu je skrito kamero in najboljšo prijateljico

V priljubljeni YouTube seriji To Catch a Cheater, kjer razkrivajo skoke čez plot, ježelela preveriti, koliko ji je zvest njen fant. Pripravila mu je preizkus in v akcijo poslala svojo najboljšo prijateljico, da ga je poskusila zapeljati, sama pa je dogajanje spremljala prek skrite kamere.Alex je tako »slučajno« naletela na Barta med malico v službi, izzivalno oblečena je najprej pohvalila njegov videz in odkrito flirtala z njim. Ponudila mu je celo, da jo zvečer obišče in si z njo ogleda film. Prinese da naj tudi pižamo, če bi slučajno prespal. »Z Ashley v zadnjih časih nisva v najboljših odnosih, zato bolje, da ji nič ne rečeš,« mu je nedolžno dejala.Bart je bil, na neprijetno presenečenje svojega dekleta, takoj za akcijo, jo zelo neposredno vprašal, če si bo lahko podrobneje ogledal njeno telo, na koncu pa jo celo zgrabil in dvignil v zrak.Za Ashley, ki je vse to spremljala na daljavo, je bilo vse to odločno preveč. »Samo upala sem, da ga bo zdržal v hlačah,« je bila obupana in dejala, da nima druge izbire, kot da prekine zvezo z njim. »Ne morem mu več zaupati. Če se je tako obnašal do moje prijateljice, kaj počne šele z drugimi ženskami,« je zaključila.