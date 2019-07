Iz občine Viškovo na Hrvaškem prihaja video posnetek, ob katerem se mnogi držijo za glave. Najbrž zato, ker jih spomni, kaj se dogaja na njihovih cestah.Skupina mladeničev na skuterjih je izzivala policiste. Vozili so se po zadnji pnevmatiki, v nasprotno smer in nasploh ovirali promet. Ogrožali so tudi sebe, saj zaščitnih čelad niso imeli. Naposled je policistom le prekipelo. Prižgali so modre luči, na pomoč poklicali okrepitve ...Več pa izveste ob ogledu posnetka.