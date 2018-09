VIDEO: Mučenje med cirkuško predstavo, tigrico odvlekel za rep

Po spletu je zaokrožil šokantni trenutek v katerem je tigrica pred očmi prestrašenih gledalcev skočila čez ognjen obroč in obležala v krčih. Po mnenju mnogih gre za neke vrste epileptičnem napada, ki je nastal po vseh verjetnosti zaradi mučenja živali.



Šest let stara velika mačka, imenovana Zena, je bila del predstave, ki jo vodita duo bratsko-sestrska naveza Artur Bagdasarov in Karina v cirkusu v Magnitogorsku v Rusiji. Posnetki kažejo, da je v tigrica v veliko bolečini, medtem ko Artur vihti kot bič dolgo palico, da se ji preostalih šest tigrov ne približa.Prav tako je videti, da po njej zliva vodo in jo za rep odvleče iz dvorane.



Par, ki so ga že obtoženi krutosti živali, so od takrat zagovarja za svoja dejanja z besedami, da sta preostalim šestim tigrom preprečila, da bi napadli ubogo žival. Dodajmo še. da ko se je Zena končno vstala, se je občinstvo razveselilo, a nekateri očividci so opazili, da je so imeli nekateri gledalci krut nasmeh ob vsem dogajanju. Grozote cirkusa ...