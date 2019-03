VIDEO: Med prenosom v živo pevko brutalno pretepel fant

Oboževalci južnoafriške pevke(24) so v šoku. Medtem ko se je pevka na svojem instagram računu javljala v živo, je v sobo vdrl njen fant(36), ki jo je iz neznanega razloga napadel. Pred očmi številnih sledilcev jo je tepel po glavi, vlekel za lase in kričal.Pevkini oboževalci so pod videom objavljali zgrožene komentarje. O incidentu naj bi bila obveščena tudi policija, ki je po poročanju nekaterih medijev že uvedla preiskavo. Oblasti naj bi pevko še vedno iskale, da tudi sama pojasni, kaj se je pravzaprav zgodilo.