VIDEO: Maša in Daša (14) šokirali gledalce: komaj sta držali glave pokonci

MOSKVA – Dvojčiciin(14) sta se znašli na udaru kritikov, potem ko sta gostovali v ruski pogovorni oddaji Stars are Aligned. Anoreksični ruski najstnici so označili za živa mrtveca, potem ko sta komaj zmogli odgovarjati na vprašanja o svojem zdravstvenem stanju. Še bolj neusmiljeni so bili gledalci do njune mame, ker ju je sploh pripeljala v oddajo.Daša, ki se je nedavno na Tednu mode v Moskvi zrušila na modni pisti, je med intervjujem priznala, da se bala, da bo postala debela. Na vprašanje, ali se ne bojita umreti, sta slabotni deklici samo dvignili glave in gledali v tla. Na to je voditeljica odvrnila: »Torej se ne bojita smrti. Bojita se, da bi bilo debeli. To je težava pri anoreksiji.«Dvojčici sta spregovorili o tem, kakšne pritiske sta čutili v manekenskem svetu, kjer so ju nenehno nagovarjali k hujšanju. Daša je imela kritičnih 36,8 kilograma in rane po telesu, ki so jih povzročile štrleče kosti. Maša je dodala, da je hotela tudi ona biti tako suha kot sestra. Ko je shujšala ona, pa je to spodbudilo Dašo, da je nekaj kilogramov izgubila še sama. Na vprašanje voditelja, ali lahko dvigne glavo, je Daša odgovorila: »Boli me vrat«. Njena glava je ostala nagnjena.Fotografije deklet izpred leta dni razkrivajo, da sta bili takrat videti še zdravi.Dekleti, ki sta komaj držali svoje glave pokonci, so takoj po koncu oddaje prejšnji teden prepeljali v bolnišnico na intenzivno nego. Njuno stanje je bilo že kritično, zdravnika skrbi predvsem stanje njunih src.