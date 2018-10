VIDEO: Lutka za seks nevarnost za otroke! Lahko bi jih še več zlorabili

Lutka v velikosti in teži otroka, ki jo je bilo moč kupiti od enega izmed spletnih ponudnikov, je razburila javnost. Mnogi so bili mnenja, da bi lutka v podobi dekleta lahko predstavljala hudo nevarnost za zlorabe otrok. Podjetje Amazon je zato pod pritiski javnosti iz svoje prodaje umaknilo lutko za seks. »Takšne lutke so narejene z namenom, ki je huda nevarnost za prave otroke,« je za The Mirror dejala angleška ministrica za otroke Anne Longfield.



Britanski zakoni sicer dovoljujejo izdelavo in posedovanje otroških lutk za seks, ne pa njihovega uvoza. Prodaja takšnih lutk menda vzbuja strah in dvom, ker da bi lahko nekateri odrasli ljudje izgubili moralni kompas in svoje morbidne fantazije z lutk prenesli na živa bitja ...