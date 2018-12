VIDEO: Končno razkrita lokacija otoka greha in razvrata

Med organizatorji lastnik bordela

Otok, na katerem načrtujejo zabavo, polno seksa in drog, je zasebni otok ob obali Trinidada in Tobaga, je za The Post razkril predstavnik podjetja, ki organizira zabavo. Divja zabava bo trajala štiri dni in tri noči. Za udeležbo bo treba odšteti 4500 ameriških dolarjev na osebo. Cena je na črni petek padla za 1500 evrov, saj je sprva vstopnica na zabavo razvrata in greha znašala 6000 dolarjev. Za ta denar bo vsak izmed 50 gostov imel na voljo dve prostitutki, pil in jedel pa bo lahko neomejene količine pijače in hrane. Večina žensk na zabavi je iz Kolumbije, Brazilije, Portorika in drugih latinskoameriških držav, nekaj pa naj bi jih organizatorji pripeljali tudi iz ZDA in Kanade.Poleg žensk, hrane in pijače, bo v izobilju tudi droga, največ povpraševanja je po kokainu. Natančna lokacija zabave in zasebnega otoka je še naprej skrivnost, imajo pa organizatorji dovoljenje oblasti Trinidada in Tobaga, ki pa poudarjajo, da so prostitucija in droge na njihovem otoku nezakonite.Zabavo Sex Island Holiday (počitnice na otoku seksa), organizira pet prijateljev, ki se radi zabavajo. Eden izmed njih je lastnik bordela v Kolumbiji. Zabava bo med 14. in 17. decembrom.