Silvestrski pozdrav v ognjeviti rdeči

Še dober teden nas loči do skoka v novo leto. Astrologi in vedeževalci že napovedujejo obete za leto, ki prihaja, trgovine so polne bleščečih oblek za najdaljšo noč, turistične agencije pa ponujajo najrazličnejše pakete in izlete za popolno preživeto silvestrsko noč.