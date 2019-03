VIDEO: Kapitan pijan, ladja pa naravnost v most

Nenavadna nesreča se je zgodila v Južni Koreji, ko se je kapitan ruske tovorne ladje, težke okoli 6000 ton, zaletel v most Gvangan v Busanu na jugovzhodu države. Po trku v most je skušal kapitan obrniti ladjo in pobegniti z mesta nesreče, a ga je korejska obalna straža ustavila. Hitro so mu dali pihati, alkotest pa je pokazal, da je imel v krvi 0,86 promila, precej več od najvišje dovoljene vrednosti 0,3 promila.Korejski mediji poročajo, da je kapitan 40 minut pred trkom v most trčil v še eno zasidrano ladjo. Oblasti so po opravljenih pogovorih s posadko sporočile, da še ni ugotovljeno, ali je kapitan v času nesreče upravljal ladjo.Po nesreči, v kateri ni bilo poškodovanih, je ladja že izplula proti Vladivostoku, most pa je bi zaradi nastale škode nekaj časa zaprt.