Modne smernice gredo vsako leto v nove ekstreme. Bliža se zima in z njo mraz, zato so se na temperature pod ničlo pripravili tudi modni oblikovalci. Na eni izmed modnih revij so predstavili svojo vizijo zimskih oblačil. Gre za puhasto oblačilo, ki nekoliko spominja na spalno vrečo, premikanje v tem oblačilu je dokaj omejeno, narejena je le odprtina za oči.



Bi si ga oblekli v mrzlih zimskih dneh?