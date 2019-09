Po spletu je zakrožil posnetek verjetno enega izmed slabših voznikov na svetu. Na skoraj praznem parkirišču je zapeljal naravnost v drog. Kako ga je lahko spregledal, ni jasno nikomur. Mnogi menijo, da je namesto predse gledal v telefon. Če to drži, je tukaj še en dokaz, da telefon in vožnja nikakor ne sodita skupaj.Moški je po trku stopil iz avta in se čudil, da se je tam znašel drog. K sreči jo je v nenavadni nesreči skupila le pločevina.