VIDEO: Je takšna naša prihodnost? Manekenke imajo tretjo dojko

FOTO: Motor usoden za 20-letnika

GODOVIČ, HOTEDRŠICA – Včeraj okoli 16. ure so bili gasilci obveščeni o nesreči motorista na cesti Godovič–Hotedršica. Poročali smo, da je v nesreči umrl 20-letnik, ki so ga svojci pogrešali že od torka. Gasilci so ob prihodu kraj zavarovali, nudili pomoč policiji pri urejanju prometa, izvlekli motorno kolo na