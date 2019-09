Škof pozval vernike, naj donirajo za malega Krisa: »Ne morem veliko pomagati ...«

MURSKA SOBOTA – Res je sicer, da je ob tokratni humanitarni akciji, v kateri za preživetje 19-mesečnega Krisa Zudicha iz Kopra zbirajo najvišjo pomoč doslej v Sloveniji sploh, težko kogar koli posebej izpostavljati, saj po svojih zmožnostih pomagajo vsi, od posameznikov, športnikov, kulturnikov, podjetnikov in obrtnikov do raznih društev in organizacij. Kljub temu kaže omeniti