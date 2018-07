VIDEO: Drama na obali v Makarski: tolkla jo je in vpila, da jo bo ubila

Na sprehajališču sredi Makarske so bili turisti v četrtek priče brutalnemu pretepu dveh brhkih lepotic.»Ubila te bom, ubila te bom!« je kričala, ko je v dekle vrgla mobilni telefon. Po prerekanju so začeli padati udarci in posredovati je moral celo varnostnik, ki mu ni uspelo ohladiti razgretih deklet. Na pomoč mu je zato priskočil še eden, a nasilje se je nadaljevalo, ko sta se vmešala še partnerja obeh deklet in se začela pretepati.Strasti so se ohladile šele, ko je eden izmed njiju ostal brez spodnjic ...