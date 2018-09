VIDEO: Drama, kot je v šovu še ni bilo: prišla po sanjskega moškega, našla žensko

V vietnamski različici šova The Bachelor (Sanjski moški) je prišlo do nepričakovanega preobrata. Ob izločanju, ko je mladenič podeljeval vrtnice, je tekmovalkazavrnila vrtnico in mu povedala kruto resnico.»V šov sem prišla, da bi našla ljubezen, in sem jo tudi našla. A ta ljubezen nisi ti, ampak nekdo drug,« je rekla Minh in stopila do druge tekmovalke, ki jo je v trenutku objela in jo povabila, naj odide z njo domov.Tekmovalec in voditelj sta jo pregovarjala, naj ostane, a je odšla iz studia. Kasneje, po pogovoru s snubcem, si je premislila in se odločila, da ostane v šovu in se bori za