Nadzorne kamere so ujele mater in hčer, ki sta se naslanjali na ograjo bazena z ribami. Deklica se je preveč nagnila naprej in padla v vodo, mati pa se je v trenutku njenega padca zabavala z gledanjem v zaslon svojega mobilnega telefona.Ko je mati dojela, kaj se je pripetilo, jo je zagrabila panika, a je na srečo na pomoč priskočil policist, ki je bil v bližini, in deklico rešil iz vode. Kljub temu mati ni izpustila telefona iz rok niti za hip. Mama leta?