VIDEO: Danielu prekipelo: To se zgodi, če ne plačaš delavcev!

(31) je zaslovel z objavo posnetkov, iz katerih je razvidno, kako z bagrom ruši novogradnje. »To se zgodi, če ne plačaš svojih delavcev, ki trdno delajo,« je med drugim v posnetku, ki je nastal avgusta lani, dejal jezen 31-letnik. Po poročanju britanskih medijev je nastalo za najmanj 990.000 evrov škode. Zaradi takšnega početja je moral pred sodnika, ki pa je prepričan, da je 31-letnik to storil načrtovano in namerno.Daniel naj bi se za takšno potezo odločil zaradi neplačila nekega podjetja. Svoje delavce je moral namreč plačati iz lastnega žepa, saj so ti grozili njemu in njegovi družini. Zaradi omenjenega incidenta bo moral 31-letnik v zapor za štiri leta.