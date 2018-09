Saj ni res, pa je. To bi lahko rekli ob neverjetnem številu migrantov, ki so jih našteli policisti, ko so ustavili osebni avtomobil.



Kar 19 v avtu



Zgodilo se je na meji med Dominikansko republiko in Haitijem. Milo rečeno, presenečeno so gledali, ko je iz vozila izstopilo 19 ilegalcev.