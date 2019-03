VIDEO: Bizaren hit: bi naredili to svojemu otroku?

Hudo trčenje pri Nazarjah: huje poškodovan otrok

NAZARJE – V soboto ob 17.35 sta na glavni cesti Letuš–Ljubno ob Savinji v Nazarjah trčili osebni vozili. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, odklopili akumulatorja, z absorbentom posuli razlite motorne tekočine, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč policiji ter reševalcem NMP Mozirje. Ti so poškodovanca