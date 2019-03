V nekem domu upokojencev so svojci želeli ob rojstnem dnevu razveseliti svojo mater in babico, zato so ji v ogromni škatli podarili darilo. Polna pričakovanj je začela odpirati darilo, vendar je njegova vsebina ni preveč navdušila. V škatli se je namreč skrival popolnoma nov invalidski voziček. Vse skupaj je poslala k vragu in jim skušala dopovedati, da vozička niti pod razno ne potrebuje. Njen izbor besed je bil res sočen ...