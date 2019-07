VIDEO: Auč! Na plaži dobil bolečo lekcijo

Na plaži otoka Assateague ob obali ameriške zvezne države Maryland se je znašel divji konj, ki je poskrbel za zelo boleč incident. Eden izmed kopalcev je poskušal konja kljub opozorilom, da naj se ne dotikajo živali, pobožati. Konj se mu je hitro maščeval z natančno namerjeno brco naravnost v njegovo moškost.Moški se je v bolečinah zgrudil. Po boleči lekciji si bo verjetno dobro zapomnil, da je pametno upoštevati opozorila.Otok Assateague je znan po tem, da se divji konji sprehajajo po plaži med ljudmi. Ker so morali preživeti v težkih pogojih na otoku, kjer je količina hrane omejena, kri jim pijejo komarji, sonce pa močno pripeka, so se naučili poskrbeti za svojo varnost. Oblasti zato obiskovalce opozarjajo, naj ne ogrožajo konjev in jim pustijo njihovo svobodo.