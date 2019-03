VIDEO: Petletnico zaradi oči klicali pošast, jokala je po 16 ur na dan

Američanainsta leta 2016 odpotovala na Kitajsko, da bi tam posvojila otroka, in se v sirotišnici na prvi pogled zaljubila v deklico z nenavadno modrimi očmi., kakor sta jo poimenovala, je v bolnišnici zelo trpela, saj so se je drugi otroci bali, bežali od nje in jo klicali pošast.Njene oči so bile nenavadne barve zaradi nezdravljenega glavkoma, njena posvojitelja pa nenavadni videz deklice, ki je nedavno dopolnila pet let, ni motil.Glavkom pa je napredoval, zato so pred približno osmimi meseci Primrose oči začele tako boleti, da se je nenehno potila, začela je zavračati hrano in po cele dneve neutolažljivo jokala. Po 76 dneh agonije sta starša sprejela odločitev, da ji oči odstranijo. Odločitev ni bila lahka, a bila sta prepričana, da je prava. Dva dni po operaciji je deklica že hodila, kmalu pa bo dobila očesni implantat.