VIDEO: 14 milijonov ogledov zato, ker sadi rože? Zagotovo …

FOTO: V resničnostnem šovu tudi hči propadle Janševe državne sekretarke

Hči propadle političarke, ki je delovala v času prve Janševe vlade, in podjetnice Andrijane Starina Kosem si želi denarja in slave. Simpatična, dolgolasa in dolgonoga Katarina se je namreč prijavila v resničnostni šov Bar in postala ena izmed 14 tekmovalcev, ki se bodo borili za 50 tisoč evrov. Katarina je v svojem opisu in predstavitvi povedala, da pri svojih 25 letih vodi družinsko