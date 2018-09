Velikanski iphone na dekletovem grobu

Najverjetneje ga je izdelalo podjetje iz Sibirije. FOTO: Fb

25 let je bila Rita stara ob smrti.

UFA – Na pokopališču ruskega mesta Ufa, bogatega z nafto, stoji 150 centimetrov visok nagrobni kamen v obliki iphona. Tam je pokopana 25-letna, ki je umrla januarja 2016. Vzrok njene smrti ni znan, nenavadni grob je dal izdelati in postaviti njen oče. Nagrobnik je hitro postal glavna zanimivost pokopališča Južnoje.Lokalni kamnosekje zanikal, da bi bil avtor tega bizarnega spomenika. Za časopis ProUral je spregovoril obiskovalec pokopališča: »Sprva sem pomislil, da imam privide. Kako se lahko ameriški pametni telefon nenadoma pojavi na našem pokopališču? Pa še tako velik. Stopil sem bližje, da bi si ga ogledal. Videl sem že veliko nagrobnikov, na takšnega v obliki iphona pa še nisem naletel. Narejen je iz črnega bazalta za mlado žensko.«O Riti ni znanega prav veliko. Zelo rada je potovala in imela je prijatelje v Nemčiji. Grob naj bi izdelalo podjetje iz Sibirije. Oblikovalecje pred časom izdelal podoben nagrobni kamen, in sicer za oglaševalsko kampanjo. Potem ko je svoje nagrobnike razstavil v Novosibirsku, so začela na njegov naslov prihajati naročila.