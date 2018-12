Vedno ima na sebi 13 kilogramov zlata

Na spletu redno objavlja svoje fotografije. FOTO: Fb

5

kilogramov tehta vsaka zapestnica.

Poslovnež iz Vietnama je pritegnil pozornost medijev, ker je obseden z zlatom. Kamor koli gre, ima navešenih najmanj 13 kilogramov te dragocene kovine. Seveda potrebuje 36-letnives čas spremstvo petih varnostnikov, da ga ne bi kdo okradel. Tran redno objavlja videoposnetke in fotografije na spletu, kjer si jih ogleduje na milijone ljudi, predvsem iz Vietnama, Tajske in Kitajske. Pravi, da je potreboval veliko časa, da se je privadil na težo, medtem ko mu nekateri ne verjamejo, da nosi pravo zlato.V njegovi zbirki čezmerno velikega zlatega nakita so petkilogramska verižica z medaljonom in dve veliki zapestnici – vsaka tehta pet kilogramov. Nato se lahko pohvali s štirimi prstani, vsak tehta pol kilograma, in zlatim pasom. Skupaj naj bi bil nakit vreden 483.000 evrov. Velikanski nakit je začel naročati pred petimi leti, zdaj čaka na poseben zlat klobuk in majico.Tran priznava, da nošenje tako težkega nakita ni posebno pametno, moral je celo obiskati zdravnika, ki mu je predpisal zdravila za bolečine v vratu. Po drugi strani neskončno uživa v pozornosti, ki mu jo prinaša njegova neobičajna navada.