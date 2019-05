V zapor zaradi pasjih imen

Rejec psov z vzhoda Kitajske je obsojen na deset dni zapora, ker je dal svojima dvema kužkoma neprimerni imeni. Policija je v ponedeljek prijela 30-letnega Bana, ko je na družabnem omrežju wechat razkril, da je svoja psa imenoval Chengguan in Xieguan. Prvo ime pomeni uradnike, ki preganjajo majhne kriminalce, drugo pa javne uslužbence. Presenečeni Ban se je branil, da ni vedel, da je uporaba teh dveh imen nedovoljena. Pojasnil je, da je šlo za šalo, policiji se to ni zdelo smešno. Prepričani so, da je s svojim norčevanjem prizadel ugled in občutke javnih uslužbencev. Novice o Banovi aretaciji so močno odjeknile po medmrežju. Nekateri so rekli, da si je zaslužil, drugim se je zdela aretacija popolnoma nedopustna. »Mi lahko kdo prosim pove, kje piše, da ne smeš psa imenovati Chengguan?« je nekdo zapisal pod novico o njegovi aretaciji. Kitajska vlada je znana, da vsake toliko vzkipi in nekoga kaznuje, da bi ustrahovala druge, ki bi mu znali slediti.