V Tibetu pridelujejo črna jabolka

Običajno so jabolka rdeča, zelena ali rumena, poznamo tudi takšna, ki so kombinacija teh barv. A vendar obstaja izjema, tako imenovana jabolka črni diamant. So podsorta kitajskega rdečega delišesa, rastejo pa samo v Tibetu. Temna barva je posledica nenavadnih geografskih razmer, uspevajo na višini 3100 metrov nadmorske višine, kjer so razlike med dnevnimi in nočnimi temperaturami zelo velike.Sadeži na tej višini dobijo veliko ultravijolične svetlobe, zaradi česar njihova lupina močno potemni. »Jabolka črni diamant so temno vijolična, imajo lepo teksturo. Od zunaj so videti, kot da bi bila voščena, lepa so kot diamant. Od tod tudi njihovo ime,« je povedala, predstavnica 50-hektarskega sadovnjaka v regiji Njingči.Pridelovati so jih začeli leta 2015, tri leta za tem, ko so posadili prva drevesa. Kupimo jih lahko le na izbranih tržnicah v Pekingu, Šanghaju, Gaungzhouju in Shenzhenu. Pakirajo jih v pakete po od šest do osem sadežev, povprečna cena enega pa je več kot šest evrov.»Produkcija je omejena, stroški distribucije pa so visoki, zato ta jabolka spadajo med izbrane dobrine.« Večina jablan začne proizvajati sadeže po dveh do petih letih, ta sorta pa potrebuje kar osem let. Ta sadež je tako nenavaden, da so nekateri prepričani, da gre za izmišljotino.