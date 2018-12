V sušilniku našla zlat kamen

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Drobiž zagotovo ni. FOTO: Guliver/getty Images

Kaj je to? FOTO: Fb

200

stopinj je potrebnih za taljenje kovanca.

Gospodinej so že vajene, da se v filtru sušilnega stroja znajdejo številni nenavadni predmeti. Navadno gre za ostanke robčkov, sponke in dele igrač. Nedavno pa je ženska iz vzhodne Avstralije našla nenavadno oblikovan zlat kamen.Skrivnostna najdba jo je pripravila do tega, da je fotografijo predmeta objavila na spletu in prosila za pomoč. »To sem našla v filtru sušilnika. Ne vem, kaj je, na pamet mi pade le kovanec za dva dolarja. Bi lahko sušilnik stopil kovinski kovanec? Je to sploh mogoče?« je zapisala pod fotografijami.Večina ljudi ji je odgovorila, da se kovanec nikakor ne more staliti na takšen način. »Temperatura bi morala presegati 200 stopinj Celzija, da bi se lahko kovanec stopil. Povrhu bi se moral v stroju vrteti več let, da bi se tako oblikoval,« ji je nekdo odgovoril.Drugi so bili prepričani, da gre za pobarvan kamen, zato so ji svetovali, naj vpraša otroke. Med predlogi je bila tudi stopljena verižica iz lažnega zlata, ki jo je hčerka pred časom dala v žep svojih hlač, ko se ji je med igro strgala.