V mednožju se ji je zataknil mobilnik, sedaj toži

Zaradi stave s prijateljem je 39-letna Američanka Selma Briant končala v bolnišnici, sedaj pa toži proizvajalca mobilnih telefonov Samsung. Salma je namreč potrebovala zdravniško pomoč, ker si je v vagino porinila mobilni telefon in ga ni mogla izvleči več kot 96 ur. Salma trdi, da je njen račun za zdravljenje v bolnišnici znašal skoraj 1,2 milijona dolarjev, poleg tega pa da je utrpela hud psihološki stres. Sprevrglo se je v nočno moro Selma priznava, da si je telefon v vagino vstavila zaradi stave s prijatelji, a je hitro ugotovila, da telefona ne more več dobiti ven. »Želela sem videti, kako bi bilo, če bi dala svoj mobilnik na vibriranje znotraj sebe, samo za zabavo, a se je to kmalu sprevrglo v nočno moro,« je v solzah povedala sodniku. Odvetnik tožnice odgovornost za njene težave pripisuje Samsungu, češ da »ne nudijo nobenega opozorila o nevarnosti in potencialnih tveganjih med vstavitvijo svojih produktov v telesne odprtine ali genitalije svojih moških ali ženskih strank«. Predstavnica podjetja je dejala, da ne komentirajo primera, da pa je zunajsodna poravnava še vedno možna. Pojedel 14 telefonov S podobno tožbo se je leta 2014 ubadal Apple, potem ko je moški skušal pogoltniti 14 iphonov in je končal na urgenci zaradi zastrupitve z živim srebrom. Apple je moral na koncu jasno napisati, da njegovi produkti niso primerni za uživanje, in moškemu plačati nerazkrito količino denarja.