V eni minuti pretrgal 23 registrskih tablic

Med podvigom se je porezal. FOTO: Guinness

Mišičnjak ​se je s surovo močjo prebil v Guinnessovo knjigo rekordov. Njegov prispevek sicer ne bo spremenil razvoja človeške civilizacije, a vendar gre za čisto pravi rekord. Američanova specialiteta je trganje registrskih tablic, v eni minuti mu je uspelo prepoloviti kar 23 uradno izdanih registrskih tablic. Podvig se je odvijal lani v Binghamtonu v državi New York, zdaj pa je tudi uradno priznan.Registrske tablice niso bile uporabne, niso imele oznak, podajal pa mu jih je asistent. Bill jih je z golimi rokami pretrgal na dva ločena dela, vmes se je nekajkrat porezal. Uteži je začel dvigovati že kot deček, saj je tako premagal stres. S pomočjo odličnih trenerjev je zmagal na državnem in svetovnem pokalu v dvigovanju uteži. Postavil je že več kot 100 državnih rekordov pa tudi vrsto svetovnih. Med vrhunci njegove kariere velja omeniti, da je na klopi dvignil več kot 250 kilogramov, dvignil je tudi več kot 350-kilogramsko utež, a ga je šele trganje tablic spravilo v Guinnessovo knjigo rekordov. »Spominjam se, kako sem listal Guinnessovo knjigo rekordov, znova in znova, ter sanjaril, da bi bil v njej. To je nedvomno krona moje kariere,« je navdušen Bill. Pogosto zvija ponve v tulec, trga kupe igralnih kart ali dviguje avtomobile. Neredko se pojavlja na dobrodelnih dogodkih, predvsem za organizacije, ki podpirajo otroke.