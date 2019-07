Umrl med prenosom v živo, jedel je insekte in gekone

Iz vzhodne Kitajske poročajo o nenavadni smrti vlogerja, ki je imel svoj šov na platformi DouYu (gre za eno največji Kitajska igralni platform, ki ima na milijone uporabnikov, op.p.) in je med prenosom v živo jedel strupene insekte in gekon. Grozljivka v živo Nespametni 35-letnik, imenovan Sun, je imel, tako piše Xinan Evening News, kar 15.000 sledilcev ter vsako noč šov v živo. V želji, da bi povečal število svojih naročnikov,si je omislil neke vrste vrteče kolo na katerem so bili oznake stonog, gekonov, črvov, kisa, jajc, piva in destilirane tekočine ..., ki jih je potem pojedel ali popil, odvisno, kaj mu je bilo tisti večer namenjeno.



Njegova zadnja seansa v živo je bila v četrtek, 18. julija, ob 19.35, ko se je snemal že prej omenjeno pojedino insektov. Sodeč po poročanju kitajskih medijev je čez nekaj dni njegovo truplo našlo dekle, ki je šlo preverite njegovo stanje. Sunovi videoposnetki so bili nemudoma odstranjeni iz platforme DouYu, policija pa zavrača zavrača tujo krivdo za smrt. Ni bil prvi Vloger ni prvi, ki je izgubil življenje zaradi želje po dvigu ogleda in popularnosti. Leta 2017 je kitajski plezalec Wu Yongning, znan po ekstremnih podvigih, umrl, ko je ravno dokončal svoj trik, a pri tem padel iz 62 nadstropja. Tudi njegova smrt je bila ujeta na kamero.