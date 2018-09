Ukradel 70 poročnih oblek

ŠANGHAJ – Policija je v kitajskem obmorskem velemestu aretirala 50-letnega moškega, ker je v zadnjem letu iz lokalnih prodajaln ukradel več kot 70 poročnih oblek. Motiv za njegov tatinski pohod je zelo nenavaden – ločenec pravi, da se je želel počutiti, kot da se bo spet poročil.



Zgodba se je začela razpletati 21. avgusta, ko je ženska z imenom Wang poklicala policijo, potem ko je iz njenega doma izginilo na ducate poročnih oblek, ki jih prodaja lokalnim trgovinam. Dodala je, da se je že zgodilo, da je izgubila eno ali dve na mesec, ko pa ji je iz zadnje pošiljke izginilo kar osem oblek, se je odločila poklicati oblasti. Možem v modrem je zaupala, da je obleke pogosto obesila na svojem vrtu, zato sumi, da jih je nekdo od tam ukradel. Policija si je podrobno ogledala posnetke nadzornih kamer in zagledala moškega, kako je s pomočjo dolge palice k sebi vlekel obleke. Kmalu so izvedeli, kako mu je ime, in ga izsledili v vasici Tangzhen, kjer so našli osupljivo zbirko 72 poročnih oblek, skupaj vrednih 7500 evrov. Možakar Gu je krivdo priznal in dodal, da jih ni imel namena prodajati in z njimi služiti. Trenutno je v priporu in se bo moral zagovarjati zaradi kraje. Po poročanju lokalnih medijev ni duševno moten.