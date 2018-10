Učiteljica razred opremila v slogu Hello Kitty

Deklice so nad učilnico navdušene.

Okrašen je že skoraj vsak kotiček.

Hello Kitty je v Aziji zelo priljubljen lik.

V majhmem filipinskem mestu Masbate živi učiteljica. Nekoliko prismuknjena ženska zadnja tri leta spreminja svojo učilnico v sanjski svet vsake deklice. Njen razred kar žari od rožnate barve in priljubljene junakinje iz stripa in risanke Hello Kitty.Osnovnošolska učilnica je videti kot svetišče, posvečeno prikupnemu japonskemu liku. Celo tla so prekrita s preprogo z mačjim motivom. Zidovi so roza in takšne so tudi mize. Hello Kitty je povsod, celo s stropa visi. Učenke naj bi bile nad učilnico tako navdušene, da sploh ne želijo iti domov, kar je tudi namen okraskov.Starši so navdušeni, da se je Samelyn tako angažirala in iz lastnega žepa plačala za vso okrasitev in barve. Zgodba je vzbudila veliko pozornosti predvsem v azijskih državah, kjer so najbolj mahnjeni na kičasto rožnato mačkico. Učiteljica pravi, da ji ni žal denarja, ki ga je porabila za preurejanje učilnice, saj ji je bilo tisočkrat povrnjeno s srečo v očeh otrok.Zanimivo bo videti, kako daleč bo šla, saj skoraj ni več neokrašenega kotička. Prav tako se vsiljuje vprašanje, kaj si o učilnici mislijo dečki (ni znano, ali gre za šolo, ki je izključno namenjena dekletom). Morda pa imajo na izbiro druge učilnice, saj je tovrstno preurejanje na njihovi osnovni šoli zaželeno in ga vodstvo spodbuja.