Tragično: Srečko izgubil boj s plastično vrečko

Julija letos so v Mateni na gnezdu bele štorklje dva mladiča opremili s sledilno napravo GPS in pričeli spremljati njuni selitveni potovanji. V sodelovanju s širšo javnostjo so ju poimenovali Srečko in Bela. Po začetnih skupnih lokalnih premikih sta se 20. avgusta njuni poti ločili – štorklji sta se odpravili na dolgo in nevarno pot proti Afriki. Bela je krenila po značilni poti čez Balkan in Bližnji vzhod ter pristala na jugu Sinajskega polotoka, Srečko pa precej presenetljivo čez Italijo v Tunizijo, kjer pa je naletel na težave. Konec septembra smo se odločili za odpravo v Tunizijo, da bi raziskali njegovo usodo.



V Tuniziji, severno od mesta Enfida, sta slovenska ornitologa našla Srečkovo truplo. Srečko je žalostno končal pod oljko v ogromnem oljčnem nasadu. Ornitologa sta s Srečka snela sledilno napravo in plastičen obroček ter raziskala okolico. Na truplu ni bilo vidnih znakov poškodb, okolica trupla pa je bila postlana z drobci plastične vrečke. Iz zbranih podatkov se predvideva, da se je Srečko zapletel v plastično vrečko in poginil.