To je razlog, da Avstralci množično molijo za Slovence

V Avstraliji so se v eni od cerkev zbrali verniki, ki enkrat letno molijo za neko državo. Letos je bila na vrsti Slovenija, portal The North Daily Leader pa je našo deželo označil za državo opustošenja in bede zaradi posledic 2. svetovne vojne in desetletij komunizma. »Slovenija je majhna država v južni Evropi, poleg Italije. Velika je za tretjino Tasmanije in ima dva milijona prebivalcev, od katerih se jih polovica izreka za kristjane,« so Slovenijo na kratko opisali v članku. Na koncu so poudarili, da v Sloveniji »še vedno veliko ljudi živi v bedi in obupu zaradi opustošenja druge svetovne vojne in desetletij komunističnega zatiranja«.



Avtor članka je povedal tudi, da se je Slovenija osamosvojila leta 1991, »a da postopek tranzicije poteka izjemno počasi«.