Striptizeta padla z droga in polomljena nadaljevala ples (VIDEO)

Če vas zanima, kako je imeti srečo v nesreči, potem si morate ogledati posnetek vratolomnega padca. Plesalka v striptiz klubu v Dallasu je padla z droga s približno petih metrov in se ob tem pošteno poškodovala. Čeprav je bilo sprva videti, da ni hujšega, saj je po padcu nadaljevala ples, se je kasneje oglasila iz bolnišnične postelje in nagovorila svoje sledilce, ki pa jih je več kot 190 tisoč.Njen padec je posnel eden izmed obiskovalcev kluba, video pa je kmalu preplavil splet.Genea si je pri padcu zvinila gleženj, utrpela brado na rani, ki so jo morali zašiti. Okrušila si je tudi zobe, morala pa je tudi na operacijo zaradi poškodbe čeljusti.»Sprva sploh nisem želela nič komentirati, a je takšen odziv, da sem se odločila, da pojasnim, kako sem,« je v joku dejala Genea. »Res sem presenečena in hvaležna za vso ljubezen in pozitivna sporočila, ki jih prejemam. Zahvalila bi se vam rada. Težko mi je, a bo z mano vse dobro. Hvaležna sem, da sem sploh živa, saj bi lahko bilo mnogo huje,« je še dejala.Kot kaže, pa se želijo nekateri s plesalkino nesrečo okoristiti. Svoje sledilce je opozorila, naj ne nasedajo lažnim profilom in GoFundMe računom, ki naj bi zanjo zbirali sredstva. Potem ko je sama začela kampanjo za zbiranje denarja za plačilo stroškov zdravljenja, naj bi se namreč na omenjeni strani pojavilo še več lažnih profilov z njenim imenom. »Sama se preživljam in šolam. To, da poskušajo drugi zaslužiti na moj račun, pa je enostavno žalostno.«