Sloviti Isaac Newton napovedal konec sveta? Še je nekaj časa

Isaac Newton je poznan predvsem po zakonu gravitacije, a v prostem času se je sloviti znanstvenik ukvarjal tudi z alkimijo. Kot piše New York Post, je za časa svojega življenja neprestano iskal filozofski kamen, mistično orodje, ki omogoča srebro spremeniti v zlato in ima moč smrtnike popeljati do večnega življenja.



V najnovejši knjigi je pisatelj Florian Freistetter Newtona opisal kot nesocialno bitje z izjemnimi miselnimi sposobnostmi ter ljubeznijo do alkimije.



Omenil je še, da je Newton deloval tudi pod psevdonimom Jehovah Sanctus Unus, pod tem imenom je tudi napovedal konec sveta. Glede na analizo Svetega pisma je predvidel konec sveta za leto 2060, ko naj bi božje kraljestvo prevladalo nad Zemljo. Apokalipsa nas čaka prej ali slej, je še zapisal.