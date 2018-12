Slike ustvarja iz odstriženih las

To je njegova največja stvaritev doslej.

Striženje las nedvomno zahteva nekaj več kot zgolj običajno obrtniško spretnost. To dokazuje profesionalni frizeriz kitajskega mesta Changhua. Mladenič je nedavno postal spletna senzacija, saj so navdušene stranke prek družabnih medijev delile fotografije njegovih lasnih kreacij in tudi likovnih izdelkov iz las: gre za najrazličnejše podobe, ki jih iz odstriženih las ustvari na tleh.Njegova zadnja mojstrovina je prizor iz kitajskega klasičnega dela Tri kraljestva – upodobil je junake Liuja Beija, Guana Yuja in Zhanga Feya. Na spletu so tudi videoposnetki, na katerih mojstrsko razporeja odstrižke, ki se pred našimi očmi ostrijo v osupljive podobe. Nedavno je razkril, da išče ideje z brskanjem po spletu.Ko končno najde podobo, ki ga pritegne, začne v vreči zbirati lase svojih strank, ki jih nato razprostre po platnu, no, tleh svojega frizerskega salona. Najprej podoba dobi okvir, nato pa jo začne polniti. Zelo je pazljiv, da ne dodaja preveč las. Za iluzijo globine podobo še osenči. Njegovo glavno orodje so roke, za podrobnosti pa pride prav tudi kreditna kratica.Omenjen prizor iz Treh kraljestev je doslej njegova najbolj zapletena kreacija, zanjo je porabil kar šest ur. Ko je končal, je naredil nekaj fotografij in jo – pometel. A to je pač usoda umetnin iz las.